Une des victimes de viols au Stade du 28 septembre a récemment rendu l’âme, suite à une contamination du VIH SIDA. C’est une révélation faite ce lundi 03 avril 2023 par Louceny Fall, devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé dans la Cour d’appel de Conakry.

François Louceny Fall indique que cette dame avait été infectée suite au viol subi au stade. Par la suite, elle a contaminé son mari. Tous les deux (2) ont succombé à cette maladie.

« Depuis avant-hier j’étais triste, triste parce que je ne savais pas comme je n’étais pas en Guinée. Une de nos militantes qui avait fait l’objet de viol ce jour-là, je l’ai appris seulement il y a 48 heures que cette personne était décédée, parce que simplement le lendemain du 28 septembre le 29 septembre, j’ai fait le tour de toutes mes militantes qui avaient subi des sévices au stade. Je suis allé dans sa famille. Elle était mariée à un homme polygame. Quand nous sommes allés en plein jour, sa coépouse s’est levée et a commencé à parler. Ce que j’ai entendu ce jour-là, c’est ce que beaucoup de femmes ici ont entendu. Elle disait : “Voilà ce qui est arrivé. C’est le reste des militaires. On a fait ce qu’on veut d’elle. Il ne reste plus rien”. Son mari était assis. Je ne savais pas où me mettre.

Je suis allé vers elle pour essayer de la calmer. Elle n’a pas voulu. Celle-là subissait ce jour-là une double humiliation. Mais ce n’était pas tout, Monsieur le président. Je viens d’apprendre que cette dame avait été infectée au VIH Sida et que son mari aussi avait été infecté. Elle est décédée suite à cette contamination de même que son mari. Plusieurs femmes ont vécu ce genre d’histoires. C’est la raison pour laquelle je dis qu’il faut que justice soit rendue. Et je tenais à vous donner cette information parce qu’elle dénote clairement les conséquences de cette brutalité inexplicable de cette journée tragique », a révélé François Louceny Fall, un des délégués du Forum des forces vives, organisatrices de la manifestation au stade du 28 septembre en 2009.

Face aux atrocités enregistrées au stade ce jour, François Louceny réitère son souhait d’obtenir justice pour toutes les victimes. L’ancien Premier ministre François Louceny Fall est toujours devant le tribunal criminel délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.