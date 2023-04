Après le décès d’Elhadj Ousmane Fatako Baldé, c’est une nouvelle ère qui s’annonce à la tête de la coordination des fulbhé et Haali poular de Guinée. Deux successeurs potentiels s’affrontent pour assurer l’intérim. Elhaj Ibrahima Diallo “Anathol” du Diiwal de Labé n’entend pas laisser passer l’intronisation d’Elhaj Alseny Dalaba du Diiwal de Timbo, ce dimanche 2 avril 2023.

Elhaj Ibrahima Anathol soutient qu’au lendemain du décès d’Elhadj Ousmane ”Sans Loi”, le 27 mars, les trois Diiwe du Fouta ont tenu une réunion au cours de laquelle Labé a été désigné d’office pour assurer l’intérim. «Ceux qui se sont mobilisés aujourd’hui à Kipé, ce sont eux-mêmes qui ont dit, nous membres de la coordination, de se retrouver entre Timbo, Timbi et Labé pour choisir l’intérimaire. Donc, tout le monde était d’accord que Labé assure l’intérim. Après, nous avons pris l’intérim et on s’est occupé de la situation du corps de ”Sans Loi” de Conakry jusqu’à Fatako ou il a été inhumé. Nous, nous assurons l’intérim jusqu’à sa fin. C’est le tour de Labé cette fois-ci, pas une autre personne. Labé avait laissé quand Elhaj Ousmane a été choisi comme intérimaire (en 2018 Ndlr) jusqu’à qu’il sa confirmation. Cette fois-ci, Labé ne laissera pas. Sinon ça devient foutaise. Un groupe d’individus ne peut pas se retrouver comme ça et choisir quelqu’un pour nous dire de le suivre. Si c’est le respect et l’union que nous voulons, ça ne marche pas comme ça » a dénoncé Elhaj Ibrahima Diallo.

A l’en croire, les textes de la Coordination prevoient la présidence tournante. Et il ne compte pas se laisser faire. «Nous nous allons nous retrouver pour faire une conférence de presse et une assemblée générale mardi prochain», a-t-il prévenu.

«Rien n’a été conclu. Ce sont eux qui ont inventé ça. Qui est-ce qui peut fonctionner à l’absence des statuts et règlements? Comme ils ont trouvé que la coordination est devenue importante, c’est pourquoi chacun veut être à la tête. Nous ne nous reconnaissons pas cette coordination. Nous, à la coordination du bureau, pour le moment, on le reconnaît pas. C’est notre bureau qui fonctionne et c’est ce qui nous préoccupe. Celui qui représente le diwal de Labé personne ne le connait. Il ne vit pas en Guinée. D’ailleurs, ceux qui ont été désignés là ne sont pas membres du bureau de la coordination. Elhadj Salim, Elhadj Aseny Barry Barry ne sont pas membres de la coordination » a martelé Elhaj Ibrahima Anathol.