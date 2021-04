«…Ça fait plus de 15 ans, nous évoluons là comme stagiaires»

Cette manifestation a été déclenchée ce vendredi 02 avril à ce samedi. Des jeunes stagiaires de l’électricité de Guinée dans la préfecture de Siguiri ont exprimé leur ras-le-bol, contre, disent-ils “un mauvais recrutement qui devait se tenir par voie de test”, selon les termes du porte-parole du mouvement.

«Cela fait déjà plus de 15 ans en majorité que nous évoluons à l’ EDG de siguiri, comme stagiaires. Nous sommes plus de 145, partagés entre les zones de Bouré et la commune urbaine de Siguiri (…)», a expliqué Sayon Keita.

Dans la foulée, ces jeunes dénoncent un système de recrutement par parenté. Le porte-parole des manifestants souligne que les responsables de l’EDG avaient pourtant des personnes préalablement recommandées pour être recrutées « à travers tout le pays, dont certains seraient des proches de certains hauts cadres…», ajoute Sayon Keita.

«4 personnes ont été maintenues et qui n’ont fait ni test médical , ni un test de recrutement, je dirais sont pas dans les normes requises comme c’était prévu. Normalement le stage c’est 6 mois, une fois passé, ça devient un contrat et nous nous avions passer plus de 15 ans ici sans suite favorable à la merci des dangers liés aux courant électrique. Les autorités communales et préfectorales sont au courant de nos revendications», a-t-il dévoilé.

Nos tentatives pour faire réagir un responsable de l’EDG, n’ont pas réussi.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinée360.com à Siguiri