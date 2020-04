Gianni Infantino, Président FIFA: « Pour une fois, le football passe après… »

Pendant qu’il s’entretenait par vidéo avec les dirigeants du CONMEBOL au Paraguay, le président de la FIFA Gianni Infantino a transmis un message clair quand à la crise dû à la pandémie du Coronavirus : « Le football passe après… »

Le ballon rond a presque cessé de tourner sur la planète terre. Une crise qui préoccupe les passionnés de ce sport. Ce jeudi lors d’un congrès avec les dirigeants du football américain, le président de la FIFA est revenu sur la situation. Il a beau être impatient que le sport roi revienne, mais il n’hésite pas à afficher ses inquiétudes : « Nous souhaitions tous pouvoir jouer au football demain, mais malheureusement ce n’est pas possible et personne au monde ne sait aujourd’hui quand nous pourrons jouer comme avant » a laissé entendre l’italo-suisse. Il rajoute ensuite : « Pour la première fois, le football n’est pas la chose la plus importante. La santé passe avant tout et doit continuer jusqu’à ce que la maladie soit vaincue…»

Infantino s’est aussi projeté dans l’avenir, essayant d’imaginer à quoi ressemblerait le football après cette rageuse pandémie qui a déjà fait plus de 47.000 morts dans le monde : « Notre monde et nos sports seront différents lorsque nous reviendrons à la normalité. Nous devons nous assurer que le football survit et qu’il peut à nouveau prospérer… »

Mais pour l’instant, force est de reconnaître que le COVID-19 mène déjà cette bataille contre le football, contre les hommes, contre la vie. Même s’il n’est pas encore tard pour renverser la tendance…