Suspendue depuis février 2022, la Russie et ses clubs pourraient bientôt retrouver les terrains internationaux. Dans un entretien accordé à Sky News, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est déclaré en faveur de la levée de la suspension russe, une position qui suscite déjà la controverse à l’approche du Mondial 2026.

« Cette exclusion n’a rien apporté, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine », a estimé Gianni Infantino, ajoutant que « le fait que les filles et les garçons russes puissent jouer au football dans d’autres régions d’Europe serait une bonne chose ».

Le dirigeant italo-suisse se montre optimiste quant à un retour de la Russie dans le concert des nations footballistiques : « Nous devons envisager leur réintégration, c’est certain », a-t-il déclaré. Sa prise de position rejoint celle du Comité international olympique, qui a récemment recommandé aux fédérations sportives d’autoriser les équipes russes à participer aux compétitions juniors non professionnelles.

Pour rappel, la Russie et ses clubs sont suspendus de toutes les compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Bien que le conflit se poursuive, le drapeau russe pourrait donc bientôt faire son retour sur les terrains.

Par ailleurs, Infantino a défendu une évolution des règles de la FIFA afin qu’aucun pays ne soit exclu en raison des décisions politiques de ses dirigeants : « Nous ne devrions jamais interdire à un pays de jouer au football à cause des actes de ses dirigeants politiques. Je suis contre les interdictions et contre les boycotts. Ils n’apportent rien… ils ne font que nourrir la haine », a-t-il insisté.

Le président de la FIFA a également évoqué la polémique suscitée par l’attribution, en décembre dernier, du premier « Prix de la Paix » de la FIFA à Donald Trump. « Objectivement, il le mérite […] Tout ce qu’on peut faire pour aider la paix dans le monde, nous devons le faire », a-t-il affirmé, rappelant sa proximité régulière avec le président américain.