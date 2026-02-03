Visiblement, la 35ème finale de la coupe d’Afrique des Nations est loin de son coup de sifflet final. Quelques jours après les sanctions infligées au Sénégal et au Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football décide d’interjeter appel des ces sanctions du jury disciplinaire de la CAF.

Dans un communiqué, publié mardi, la FRMF souligne avoir “pris acte des décisions du Jury disciplinaire de la CAF ayant parvenu récemment à la FRMF au sujet des événements ayant émaillé, le 18 janvier 2026, le match Sénégal-Maroc, comptant pour la finale de la 35ème CAN. Des événements marqués entre autre par le retrait de l’Aire de Jeu des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise, ainsi que l’envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violentes échauffourées que cela a provoqué”.

En ce qui concerne les sanctions infligées au Maroc, la FRMF se penche à une nouvelle procédure, contestant ces sanctions “Eu égard à la non-conformité de ces sanctions avec l’ampleur et la gravité des incidents survenus [….] la FRMF a décidé d’interjeter appel de ces décisions prises par le Jury disciplinaire de la CAF” peut-on lire dans le communiqué.

Pour rappel, la CAF a infligé plusieurs sanctions directes à des joueurs marocains et à la FRMF.

Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant un an, pour comportement antisportif. Ismaël Saibari quant à lui, a écopé d’une suspension de trois matches et d’une amende de 100.000 dollars pour des faits similaires.

La FRMF a, elle, été condamnée à une série d’amendes: 200.000 dollars pour le comportement jugé inapproprié des ramasseurs de balles, 100.000 dollars pour l’intrusion de joueurs et membres du staff dans la zone VAR et 15.000 dollars pour l’utilisation de lasers par des supporters.