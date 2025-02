C’est un coup de tonnerre ! La Feguifoot à travers son comité exécutif se ravise et revient sur sa décision sur le limogeage du sélectionneur du syli local, Souleymane Abedi Camara et son adjoint.

A travers un communiqué de presse publié, ce lundi 3 février, la Fédération Guinéenne de Football annonce le retour de Souleymane Camara à la tête de l’équipe nationale locale, révoqué de ses fonctions le 7 janvier dernier. Selon la FGF, la décision de la CAF concernant les diplômes des entraîneurs “n’est pas effective, et ce, jusqu’à nouvel ordre.”

Par conséquent, Souleymane Abedi et son staff retrouvent le Syli A’ pour le prochain CHAN. “En considération de cette nouvelle donne, soutenue par la volonté réaffirmée de l’ensemble des membres du COMEX et de la Direction technique nationale, de porter leur confiance au sélectionneur Monsieur Souleymane Abedi Camara ainsi qu’à son Adjoint Monsieur Guillaume Soumah, qui ont eu le mérite de qualifier la Guinée au CHAN, le Comité décide de réinvestir sa confiance aux deux Entraîneurs cités plus haut, en vue de conduire dans la sérénité, notre Sélection Nationale A’ à la phase finale du prochain Championnat d’Afrique des Nations prévue du 02 au 30 août 2025”, peut-on lire le communiqué publié sur la page Facebook de l’instance faîtière du football guinéen.

Au compte de cette 8ème édition du championnat d’Afrique des Nations, la Guinée est logée dans la poule C en compagnie de l’Ouganda (co-organisateur), du Niger, de l’Algérie et une autre nation qui sera connue lors du dernier tour des éliminatoires.

La compétition se déroulera du 02 au 30 août prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.