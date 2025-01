Dans la soirée du mardi 3 décembre 2024, le journaliste et éditorialiste Habib Marouane Camara a été enlevé au quartier Lambanyi en partance pour un rendez-vous avec l’homme d’affaires Kerfalla Person Camara (KPC). Depuis, sa famille, ses proches et ses avocats n’ont eu aucune nouvelle de lui. Les enquêtes annoncées par les autorités judiciaires n’ont produit aucun résultat, pour l’instant.

Un mois jour pour jour après cette mystérieuse disparition, l’ombre du silence judiciaire plane toujours sur cette affaire. Selon les témoignages des proches du journaliste, c’est une intervention brutale des agents de la gendarmerie qui aurait conduit à l’arrestation de Habib Marouane Camara, sans aucune explication officielle. Aucun mandat d’arrêt n’a été présenté, et les circonstances exactes de son interpellation restent floues.

Quelques jours après l’incident, le procureur général près la Cour d’appel avait annoncé la prise en charge de l’affaire. Dans un communiqué relayé par la presse, il avait affirmé avoir été informé de l’interpellation de Habib Marouane Camara par les médias, précisant qu’une enquête serait ouverte pour retrouver le journaliste. Cependant, à ce jour, aucune avancée concrète n’a été communiquée par les autorités judiciaires.

Cette disparition soulève également des questions sur la liberté de la presse et la sécurité des journalistes sous le régime CNRD.

Un mois après le début de cette affaire, l’absence de réponse concrète de la part des autorités judiciaires et le manque de communication officielle plongent sa famille dans l’angoisse. La société civile, les organisations de défense des droits humains et les associations de journalistes ont multiplié les appels aux autorités sur le cas Habib Marouane Camara.