La victime Abass Bérété se trouvait dans un cortège de mariage en provenance du centre-ville de Siguiri pour Boukariah. Le drame s’est produit dans la journée du mardi 2 janvier 2024 aux environs de 16 heures.

Selon les informations recueillies par notre correspondant régional, le jeune et ses amis quittaient à un mariage à Bouré pour le centre-ville de Siguiri. arrivés au niveau du barrage situé à la rentrée principale de de cette préfecture, un des agents de la police postés sur les lieux aurait tiré la corde renversant le jeune.

« Lorsqu’on a été informé, on s’est précipité pour se rendre sur le terrain. Lorsqu’on a fait le constat, finalement on a trouvé que le sang coulait au niveau de son nez et son cou a été vraiment cassé. C’est la raison pour laquelle il a rendu l’âme. Le corps est à la morgue de l’hôpital de Siguiri », a expliqué le médecin gendarme, Dr Aboubacar Bassirou Condé.

Suite au décès du jeune, des manifestants ont pris d’assaut la résidence du préfet pour exprimer leur colère. Mais, une équipe mixte de policiers et de gendarmes sont très vite intervenus pour les disperser.

Aux dernières nouvelles, le corps de Abass Bérété a été remis à sa famille pour son inhumation. Le procureur Amadou Kindy Baldé a ordonné l’ouverture d’une enquête afin d’élucider cette affaire.

Mamoudou Aimé Césaire