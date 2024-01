Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue à partir du 13 janvier 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’équipe du Syli national de Guinée séjourne à Abu Dhabi.

Le sélectionneur de l’équipe guinéenne, Kaba Diawara, est visiblement satisfait de l’atmosphère dans laquelle ses joueurs travaillent à l’entraînement.

A quelques jours du coup d’envoi de cette compétition, l’entraîneur du Syli national de Guinée salue la performance de l’équipe et invite les joueurs à redoubler d’efforts. ” Je suis très content de l’état d’esprit qu’ils ont, ils ont vraiment envie de travailler, ils se sont mis à disposition, on revoit les garçons avec le sourire, ils travaillent bien et ça fait plaisir”, s’est réjoui l’entraîneur dans une vidéo postée sur la page Facebook de la Feguifoot.

Kaba Diawara se dit également satisfait de la présence de Naby Keïta dans la sélection. Selon lui, le milieu de terrain guinéen joue un rôle important au sein de l’équipe.

“Quand Naby est là, on sent qu’il y a une atmosphère différente, mais toujours dans le bon sens. Il y a toujours de l’exigence parce qu’il a connu le très haut niveau. De par sa présence, chacun essaie de se mettre à haut niveau et lui c’est vraiment un garçon simple et chaleureux, il a retrouvé ses frères avec un bon état d’esprit”.

Les joueurs guinéens sortent pratiquement d’une semaine de vacances. Au regard des matchs importants qui attendent Naby Keïta et ses coéquipiers, le sélectionneur Kaba Diawara les invite à mouiller le maillot pour honorer la Guinée.