L’écrivaine Vanina Raliterason a écrit un ouvrage intitulé « Grand P l’homme au destin atypique ». Dans cet ouvrage, elle retrace la biographie et l’évolution du célèbre Grand P qui a connu une vie pleine de rebondissements.

L’homme au succès planétaire Moussa Sandiana Kaba alias Grand P, est porteur de la progéria ou maladie de vieillissement prématuré. Pour illustrer cet homme qui est devenu aujourd’hui la fierté de tout un pays et des célébrités, l’écrivaine Vanina a plongé sa plume dans l’encrier pour raconter et retracer la vie d’une méga star qui ne passe point inaperçu.

« Ce livre raconte comment cet homme au destin atypique a su faire de cette différence un atout face à l’adversité. Moussa Sandiana Kaba alias Grand P vit avec cette maladie depuis sa naissance. Orphelin dès son plus jeune âge, il fut moqué, critiqué et mis à l’écart à cause de son physique hors norme. Malgré cela, sa force de caractère et sa détermination ont fait de lui l’une des personnalités les plus influentes de la Guinée », raconte-elle dans le livre.

L’artiste Moussa Sandiana n’a pas manqué de remercier l’auteure, tout en indiquant que cet ouvrage retrace bien son “vécu” d’orphelin devenu une célébrité.

“Les honneurs, la gloire et l’argent ne sont que des mots et une infime partie de ce que l’homme peut posséder aux yeux du monde… Ici c’est une œuvre humaine qui parle de l’être que je suis, ce livre est mon parcours, mon vécu, mon âme, mon ressenti c’est ma vie. Nulle ne saurait passer de la lumière sans avoir parcouru l’obscurité. Merci à tous ceux qui m’ont jusqu’ici soutenu, je vous dédie ce livre à ma mère et mon père, je sais que de la haut vous veillez sur moi”, s’est réjoui Grand P sur sa page Facebook.