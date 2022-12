Le ministère de l’Environnement et du développement durable a annoncé ce vendredi 2 décembre 2022, la reprise de la coupe et le transport du bois sur toute l’étendue du territoire national, exclusivement pour la consommation locale.

Cette décision est en application des recommandations du conseil des ministres en date du 15 octobre 2022. Dans le communiqué, la nouvelle ministre Safiatou Diallo déclare que cette autorisation est valable pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 : « Pour ce faire, toute opération de coupe et de transport de bois, en vue de la satisfaction des besoins locaux, se fera conformément aux modalités et procédures de délivrance des documents relatives à la reprise des opérations de coupe et de transport de bois et au cahier des charges, disponibles auprès du ministère ».

Toutefois, l’exportation du bois brut reste et demeure strictement interdite ajoute Mme Diallo. « Il reste entendu que le contrôle et le suivi des opérations de coupe et de transport de bois doivent être assurés par les services techniques de l’administration forestière ».

Madame la Ministre invite toutes les parties prenantes à l’application « stricte » dudit communiqué notamment le corps des Conservateurs de la nature, les inspecteurs régionaux de l’environnement et du développement durable, les Directeurs préfectoraux de l’environnement, les Chefs de section des forêts et de la faune, les Chefs d’antenne OGUIB, la Gendarmerie environnementale et les acteurs de la filière bois. Le département « se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaire contre tout contrevenant », peut-on lire dans le communiqué.