Plusieurs sujets dans le cadre de la redynamisation des activités minières en Guinée ont été évoqués en marge du conseil des ministres ce jeudi 1 décembre 2022.

C’est le cas par exemple du projet de la compagnie TransGuinéen (CTG) dont les sessions d’échange du pacte d’actionnaires doivent démarrer bientôt à Conakry. Un projet dont le coût de financement est estimé à environ 15 milliards de dollars, rapporte le porte-parole du gouvernement.

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres :

Il a informé, le Conseil du démarrage des sessions d’échange du pacte d’actionnaires de la Compagnie TransGuinéen (CTG) avec le Comité Stratégique de Simandou sous le leadership du Chef de l’Etat et toutes les parties prenantes de ce projet (Winning Consortium Simandou et Rio Tinto SimFer) et avec l’accord de l’Etat Guinéen, la présence du GÉANT CHINOIS DE L’ACIER la société BAOWU autour des tables de négociations pour accélérer le financement de ce projet très stratégique pour notre pays dont le Capex est estimé à environ 15 milliards de dollars Américains (soit l’équivalent du PIB de la Guinée).