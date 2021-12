Le RDIG annonce officiellement sa fin de collaboration avec le RPG-arc-en-ciel à compter de ce jeudi 02 décembre 2021, pour non-respects des accords signés.

Le parti dirigé par l’ancien ministre de l’agriculture et ancien député Jean-Marc Teliano qui était en alliance avec Alpha Condé depuis 2010 déclare être victime de harcèlement à maintes reprises et plusieurs autres accords non respectés.

Ce sont ces raisons selon Jean-Marc Teliano qui l’a poussé à rompre avec l’ex Parti au pouvoir.

Copie :