L’ancienne députée de Dubréka, Eva Kaltamba et Younoussa Le Bon Sylla, ancien préfet de Dubréka, ont été libérés. Condamnés à cinq (5)ans de prison par le tribunal de première instance de la préfecture, ils auraient bénéficié de cette faveur à cause de leur état de santé.

Ces cadres étaient poursuivis pour “ discrimination, abus d’autorité, vol et complicité”, au préjudice de la société chinoise BINHAI Pêche.

Eva Kaltamba, l’ex-préfet Younoussa « Le Bon » Sylla et Amara Bangoura (directeur général d’Eva Pêche), avaient tous plaidé non coupables devant le juge.

«Nous sollicitons la levée du mandat d’arrêt décerné contre nos clients. Madame la présidente, je vous rappelle que le préfet Younoussa Le Bon Sylla aussi est malade», a plaidé Me Dinah Sampil qui a transmis à la cour, des documents médicaux, attestant la maladie d’Eva Kaltamba. Une demande à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé.