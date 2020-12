Le chef du gouvernement guinéen, Ibrahima Kassory Fofana a procédé ce mercredi 02 décembre 2020, à l’inauguration partielle de plusieurs nouvelles infrastructures dans l’enceinte de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Il s’agit du Bloc administratif R+3, composé de 47 bureaux, 2 salles de réunions, 1 cuisine, 1 cuisine bar, des toilettes et autres commodités. À cela s’ajoute, le Bloc pédagogique d’une capacité d’accueil de 1820 étudiants et du Bloc scolarité R+2, composé d’une salle de réunion et des toilettes.

Cet événement a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des responsables de l’université de Conakry (UGANC) et une délégation de l’entreprise GUICOPRES avec à sa tête le PDG Kerfalla Person Camara (KPC.

Représentant le président Alpha Condé à cette cérémonie inaugurale de nouvelles infrastructures, le Premier ministre a dans son discours rappelé qu’il est sorti de l’université de Conakry et que c’est à partir de là qu’il a commencé son parcours professionnel.

« C’est vrai, je suis sorti de cette université et j’en suis fière même si par ailleurs, par des additions académiques, je me suis valorisé.« C’est vrai, je suis sorti de cette université et j’en suis fière même si par ailleurs, par des additions académiques, je me suis valorisé. La richesse de la Guinée ce n’est pas les Mines, la première richesse d’un pays, c’est le capital humain. C’est pourquoi le président de la République a donné des directives au gouvernement que j’ai l’honneur de diriger, de faire de l’éducation le fer de lance de la politique de reconstruction de notre», déclare t-il.

Pour sa part, le PDG de l’entreprise GUICOPRES s’est félicité de «l’engagement» du président Alpha Condé à œuvrer pour l’amélioration du niveau de formation des apprenants guinéens.

« Je saisis cette opportunité pour apprécier cette belle initiative du président de la République d’avoir ainsi doté la Guinée d’infrastructures universitaires dignes de ce nom. Cette cérémonie inaugurale qui concerne le bloc d’études, le bloc administratif et la scolarité est un témoignage incontestable de l’engagement du président de la République à améliorer significativement le niveau de formation des étudiants guinéens d’une part et à rehausser les conditions de travail du corps enseignant d’autre part. […]», a souligné Kerfalla Person Camara.

Le montant global pour la réalisation de la totalité des infrastructures s’élève à 185 milliards de francs guinéens.

Des nouvelles infrastructures sont en cours d’achèvement notamment, le bloc école doctorale R+1 et du Bloc de laboratoire.

D’autres infrastructure seront réhabilitées. C’est le cas du centre informatique, de l’infirmerie, du palais des sports et du restaurant.