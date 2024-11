Le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) n’est pas satisfait des résultats du rapport d’évaluation des partis politiques fait par le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Lors de l’assemblée hebdomadaire ce samedi 2 novembre, le leader du parti a souligné que “seuls les électeurs peuvent juger les partis à travers les urnes”, jugeant “prétentieux” le travail du ministère.

“Ils doivent laisser libre cours aux partis politiques d’exister et d’aller aux compétitions. Ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique, ce n’est pas l’administration qui a l’obligation d’évaluer les partis politiques. C’est pourquoi, j’ai déploré de voir certains collègues politiques dire qu’ils sont satisfaits, qu’ils sont les plus implantés c’est l’urne qui détermine cela. Un certificat d’implantation n’existe pas. On ne vous donne pas un papier pour dire que vous êtes premier”, a souligné Aliou Bah, jugeant que “le mot évaluation est prétentieux”.

A l’en croire, “vouloir imposer un modèle de grands blocs sans une culture électorale enracinée n’a pas de sens”, a-t-il martelé, prenant pour exemple les grandes démocraties où les tendances idéologiques émergent au fil des élections.

L’opposant a invité le MATD à adopter “une approche inclusive et respectueuse” des acteurs politiques, insistant sur le fait que les décisions administratives doivent se faire en concertation avec les partis. “Nous voulons une Guinée où les Guinéens choisissent leurs dirigeants à tous les niveaux. C’est le chemin vers une transition réussie”, a-t-il affirmé, soulignant son attachement aux engagements initiaux du CNRD pour une transition sans interférence politique d’ici au 31 décembre 2024.