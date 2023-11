Lors de l’assemblée générale du RPG arc-en-ciel le samedi 28 octobre 2023, le professeur Alpha Condé a accusé le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, de mener des démarches auprès de certains partis politiques en vue de créer un gouvernement d’union nationale. Lors de son passage dans l’émission Mirador sur Fim Fm, ce jeudi 2 novembre 2023, Morissanda Kouyaté s’est exprimé sur cette accusation.

«Je suis issue de la famille d’Elhadj Aboubacar Kouyaté, qui a été président du tribunal de Kouroussa qui est mort à 81 ans. Quand il parle personne n’ose parler. Je suis éduqué comme ça. Moi je ne réponds pas aux aînés », a-t-il laissé entendre.

Poursuivant, Morissanda Kouyaté estime que les gens lui donnent trop d’ “importance”, mais il dit ne pas avoir le temps pour ces genres de choses.

« Mais je veux rappeler une chose, le gouvernement d’union ne relève même pas du chef du gouvernement. Ça relève du président de la République. Mais on donne trop de poids à Morissanda. Qu’est-ce que moi je peux devant le colonel Doumbouya qui m’a appelé ? C’est lui qui a pris ces responsabilités le 5 septembre, nous tous, nous nous sommes réveillés et on l’a vu à l’aube. Ensuite il a appelé quelques Guinéens dont moi, donc je suis très honoré aujourd’hui. Et je ne me bats pas pour lui seulement mais pour la Guinée parce que j’ai vu le chemin qu’il a tracé pour remettre la Guinée sur les rails est un chemin que je partage. Je peux me réveiller demain matin et le président a changé le gouvernement et a mis celui qu’il veut. Morissanda n’est pas dans ça. J’ai trop de choses à faire que je n’ai pas le temps de parler des partis politiques. Je ne rentre pas dans ce petit jeu », a déclaré le ministre.