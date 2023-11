Dans le cadre du suivi du Contrat annuel de performance des ministères, le Premier ministre, Bernard Goumou, était, ce jeudi 2 novembre 2023, au ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’Emploi (METFPE).

Cette évaluation vise à s’assurer de “l’implémentation durable dans l’administration publique de la gestion axée sur les résultats (GAR)”. Au sein du département dirigé par le ministre Alpha Bacar Barry, c’est la Direction nationale du numérique dans l’enseignement technique et la formation professionnelle qui a été évaluée.

Au terme de l’exercice, le ministre de tutelle a expliqué qu’il était question d’évaluer les activités de cette direction ; voir quels sont les impacts des activités de la direction sur l’enseignement technique; évaluer l’administration et la gouvernance de façon générale ; et voir les perspectives.

« Nous avons été honorés de recevoir Monsieur le Premier ministre, ce matin, pour faciliter son entretien avec les cadres parce qu’il faut le dire, la séance d’aujourd’hui, c’était entre le premier ministre, les cadres de mon département, les directions nationales ainsi que les directions générales. Je pense que globalement, tout s’est très bien passé. Le Premier ministre en sort satisfait selon ce qu’il nous a dit de ces entretiens et surtout de la qualité des activités menées par la direction qui a été évaluée aujourd’hui », s’est réjoui le ministre Alpha Bacar Barry.

Cette évaluation de performance des ministères qui a débuté mercredi 1er novembre durera jusqu’au vendredi 3 novembre 2023. Selon le chef du gouvernement guinéen, Bernard Goumou, les ministères seront notés sur deux bases essentielles. « Premièrement sur la base des rapports d’activité que chaque ministère a téléchargés sur la plateforme de suivi de l’action gouvernementale. Ces documents en cours d’analyse comptent pour 70% de la note du ministère. Deuxièmement, l’appréciation est faite in situ, avec une direction générale ou nationale, un service central ou EPA choisi de façon aléatoire pour présenter au comité d’évaluation la manière dont le COPGUI est décliné et mis en œuvre avec le cabinet du Ministre jusqu’au dernier échelon de son service. La note issue de cette appréciation in situ est pondérée à 30% de la note du ministère».