L’éviction d’Alpha Condé au pouvoir le 5 septembre dernier a permis de renflouer les caisses de l’État selon le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Pour Dr Lounceny Nabé, à ce jour, l’État guinéen s’est désendetté plus de 1000 milliards de francs guinéens.

« Heureusement, le changement opéré le 5 septembre apparait comme quelque chose qui a renforcé la confiance. La confiance ne s’est pas érodée. Au contraire, elle a rassuré les investisseurs. Du 5 septembre à date, l’Etat s’est désendetté auprès de la Banque centrale de plus de 1000 milliards de francs guinéens. Le franc guinéen, stabilisé depuis plus d’un an s’est apprécié, aussi bien au marché des bureaux de change qu’au marché interbancaire bilatéral de devise de la Banque centrale » rassure Dr Lounceny Nabe.

Poursuivant son allocution, le premier responsable de la Banque Centrale Guinéenne assure que face aux devises internationales, le franc guinéen tient non seulement le coup, mais aussi s’apprécie: « Le changement qui s’est opéré a été fait dans des conditions telles que, avec les discours et les actes posés, la confiance ne s’est pas érodée et qu’au contraire, s’est raffermie. Parmi tous les pays africains qui ont leur monnaie nationale aucun ne fait mieux que nous (Guinée), en terme de tenue de la monnaie nationale. Depuis plus d’un an, la monnaie guinéenne se porte bien » a-t-il juré ce mardi 02 novembre 2021 lors de son intervention chez les GG.