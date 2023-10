Le président de la transition s’est adressé à ses compatriotes, ce dimanche 1er octobre 2023. En prélude de la célébration de l’An 65 de République de Guinée, il est revenu sur la crise sociale à laquelle le pays était confronté à sa prise du pouvoir et les défis à relever.

Dès l’entame, le colonel Mamadi Doumbouya reconnaît que : « Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent évidemment pas de réponses simples. Mais, je suis persuadé que nous trouverons ensemble des solutions adaptées, grâce à notre créativité et notre persévérance. Il y a de bonnes raisons de croire en l’avenir, car le chemin déjà parcouru est une preuve éloquente de la résilience de notre peuple.»

Pour l’homme du 5 septembre, à l’arrivée du Cnrd «le tissu social était complètement fissuré» et « le vivre-ensemble » totalement « absence». À l’en croire, la société guinéenne sombrait dans « le communautarisme et le tribalisme ». Il était donc de son devoir «de panser ces plaies et permettre aux Guinéens de se retrouver ».

«Nous continuons d’entreprendre les actions pour resserrer les liens, restaurer la paix, la quiétude, renouer le dialogue et rétablir la confiance entre les populations et les gouvernants. Cependant, il reste encore beaucoup de défis, notamment la réalisation des réformes institutionnelles et politiques pour atteindre les objectifs de bonne gouvernance, afin de bâtir une Guinée unie, prospère, pacifique, où chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique, religieuse ou politique, a sa place et ses droits respectés», a déclaré le président de la transition guinéenne.