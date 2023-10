La fête nationale du 2 Octobre est célébrée ce lundi dans la capitale guinéenne Conakry. Dans le cadre de la parade militaire, plusieurs pays amis à la Guinée se sont fait représenter par ses forces de défense.

Ce sont plus de 6693 militaires composés d’hommes et de femmes issus des forces de défense et sécurité qui sont mobilisés pour effectuer la parade. Le défilé militaire et paramilitaire se poursuit devant le président de la transition, les membres du gouvernement, des institutions républicaines, des conseilleurs militaires.

La Sierra Leone, le Mali, le Niger et le Burkina Faso prennent aussi part à cette parade à travers leurs unités d’élites présentes en Guinée depuis quelques jours.