Dans son adresse à la nation, le président de la transition n’a pas évoqué le retour à l’ordre constitutionnel. Selon les Forces vives de Guinée, cette omission «volontaire» vient acter l’inversion des priorités de la transition». Les principales coalitions politiques soupçonnent colonel Mamadi Doumbouya de vouloir confisquer le pouvoir.

«Loin de rassurer l’opinion publique nationale et internationale encore sous le choc de son discours de New York du 21 septembre 2023», le président du CNRD a tout simplement continué d’ignorer la question majeure du retour à l’ordre constitutionnel », soulignent les Forces vives.

Par «l’omission volontaire » de la question du retour à l’ordre constitutionnel, le Colonel Doumbouya «confirme sa volonté assumée de confisquer pour longtemps le pouvoir d’état dans notre pays », accusent les principaux leaders politiques et sociaux guinéens.

Ils estiment qu’ «en axant son discours sur le social, l’économie et le politique », le président de la transition vient ainsi acter «l’inversion des priorités de la transition (…) en instaurant une dictature déterminée à neutraliser par la force toutes les voix discordantes».

« Face aux dangers que cette nouvelle posture de la junte fait peser sur les acquis démocratiques, la paix et la stabilité du pays », les Forces Vives réitère leur « ferme détermination à ne ménager aucun effort pour déjouer ce complot ourdi contre la démocratie et l’Etat de droit », ont elle rassuré tout en menaçant de lancer des mots d’ordre de manifestation.