Suite à l’assassinat tragique d’Elhadj Hassimiou Diallo, opérateur économique, à son domicile dans le quartier de Cobayah, le jeudi 30 août 2024, les autorités du ministère de la Sécurité ont pris des mesures disciplinaires sévères contre les responsables de la police de Sonfonia. Ces derniers ont été suspendus de leurs fonctions après avoir failli à leur mission de protection.

Le Colonel Mory Kaba, responsable de la communication du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, a justifié cette décision en expliquant que les agents concernés n’avaient pas respecté les instructions relatives à la mise en place d’un dispositif de sécurité autour du domicile de la victime. « Ils étaient chargés de mettre en place un dispositif de sécurité qui a été insuffisant après l’assassinat. L’autorité compétente a donc décidé de les suspendre jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré.

La suspension a eu lieu après un retour inquiétant des malfrats sur les lieux du crime, malgré l’ordre d’établir une présence sécuritaire permanente. « Pour l’heure, ils sont suspendus en attendant de déterminer ce qui n’a pas fonctionné », a ajouté le Colonel Kaba, soulignant que l’enquête se poursuit pour identifier les failles exactes ayant conduit à cette situation dramatique.

Le Colonel Mory Kaba a également déploré que les autorités de maintien de l’ordre n’aient été alertées qu’une heure après l’assassinat. Il a exhorté les habitants à être plus vigilants et à utiliser le numéro vert mis à leur disposition en cas de danger imminent. « Les véhicules de police et de gendarmerie stationnés aux ronds-points sont là pour assurer la sécurité », a rappelé le Colonel.

En attendant les résultats de l’enquête, cette suspension met en lumière les défis auxquels font face les forces de sécurité guinéennes dans leur mission de protéger les citoyens et de garantir la paix dans les quartiers de Conakry.