La Direction générale des impôts, avec le soutien de la Gendarmerie, a lancé une vaste opération fiscale visant une centaine d’entreprises, dont certaines sociétés minières, pour des paiements en retard ou non versés. La Confédération générale des entreprises de Guinée (CGE-GUI), la plus grande organisation patronale du pays, a rencontré le Premier Ministre Bah Oury à cet effet.

Interrogé par Guinee360.com, le président de la CGE-GUI, El Hadj Habib Hann, a expliqué que son organisation cherche à favoriser l’apaisement. De plus, il a démenti les informations selon lesquelles des chefs d’entreprises seraient en détention.

Entretien !

Des entreprises sont convoquées devant la gendarmerie pour non-paiement d’impôts. Pouvez-vous confirmer cette information ?

Habib Hann : Oui, il est vrai qu’un processus de recouvrement a été initié par la Direction nationale des impôts avec le soutien de la Gendarmerie. En tant que représentants du patronat, nous nous engageons à traiter cette question de manière responsable en approchant les autorités fiscales. Cette situation est bien réelle et connue de tous. Cependant, nous ne souhaitons pas agir de manière désordonnée ; nous voulons adopter une approche responsable. Nous avons déjà rencontré officiellement le Premier ministre et nous cherchons à utiliser cette occasion pour apaiser les préoccupations des opérateurs économiques, tout en soulignant que toutes les entreprises doivent remplir leurs obligations fiscales. Toutefois, la manière dont cela est géré pourrait être améliorée. Notre objectif est de réunir consensuellement les autorités fiscales et les opérateurs économiques pour résoudre le problème, car le gouvernement ne peut fonctionner efficacement que si les redevances sont réglées. La mobilisation des recettes est également une responsabilité du patronat.

Combien d’entreprises sont concernées par cette opération ?

Habib Hann : Il n’y a pas de nombre fixe d’entreprises concernées pour éviter de donner une orientation erronée. Toutes les entreprises ont des obligations fiscales, et chacune doit vérifier ses redevances. En Guinée, chaque entreprise est tenue de payer ses redevances fiscales, mais les modalités peuvent varier. Il est donc incorrect de parler de groupe spécifique d’entreprises ciblées ; il s’agit d’une méprise.

Que vous a dit le Premier ministre lors de votre rencontre ?

Habib Hann : La réunion s’est tenue à huis clos, et je ne peux donc pas divulguer les détails des échanges. Nous avons informé le Premier ministre de la situation actuelle. Nous allons maintenant nous adresser aux entreprises, membres ou non du patronat, pour leur rappeler que notre rôle est de promouvoir la paix sociale. Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, il est important que tout le monde accepte le principe de l’apaisement et respecte ses obligations envers l’État. Je ne peux pas entrer dans les détails de notre discussion avec le Premier ministre, mais il est clair qu’une dynamique positive est en cours entre le patronat et le Premier ministre pour parvenir à un apaisement.

Il a été rapporté que certains chefs d’entreprises sont en détention à la gendarmerie. Pouvez-vous confirmer cette information ?

Habib Hann : Non, je n’ai reçu aucune information confirmant cela. Les chefs d’entreprises ont été convoqués respectueusement pour régler leurs obligations fiscales. Lorsque l’on est convoqué pour des questions fiscales, il est important de faire le point sur les paiements dus. Affirmer que certains ont été arrêtés est exagéré. Si tel était le cas, nous n’aurions pas pu discuter librement.