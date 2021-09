Dans la journée du mercredi 1er septembre 2021, la compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) a procédé à la remise du chèque pour le paiement du Fonds FODEL des exercices 2019 et 2020 pour un montant de 4 milliards 525 millions 872 millions 767 francs guinéens.0

La cérémonie de remise du chèque s’est déroulée dans la maison des jeunes de Kindia en présence du ministre des Mines et de la Géologie, du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, des autorités régionales et préfectorales ainsi des élus locaux de la région de Kindia ainsi que la représentation de Rusal en Guinée.

Au nom des populations de Kindia, madame la gouverneure de Kindia, Hadja Sarangbé Camara a salué la compagnie des bauxites de Kindia pour le respect de ses engagements vis-à-vis des collectivités de Kindia. « C’est le lieu et le moment de remercier nos partenaires de Rusal-Guinée pour la constance de leur contribution dans la mobilisation des ressources financières destinées au développement local dans la préfecture de Kindia. Aussi, voudrais-je exhorter les autorités les autorités préfectorales et communales à une bonne gestion de ces fonds dans le respect du manuel de procédure élaboré à cet effet », a demandé l’autorité régionale de Kindia.

Prenant la parole, le chef de la représentation de Rusal en Guinée, Alexandre Larionov, s’est dit heureux de remettre ce chèque au Fonds d’Appui aux Projets de Développement Local (Fodel) au nom de sa compagnie. « Les fonds alloués serviront à la mise en œuvre d’importants projets d’infrastructure dans votre région », a-t-il estimé.

Poursuivant, Alexandre Larionov a rappelé plusieurs autres appuis de la CBK aux collectivités de Kindia. En plus de la construction d’une trentaine de forages et des écoles dans les communautés impactées, il a noté la construction en novembre 2020 du pont sur la rivière Samou d’une longueur de 65 mètres où des solutions techniques appliquées lors de sa construction assureront, dit-il, l’exploitation du pont pendant une période d’au moins 35 ans. « Lors de la conception et de la construction du pont sur la rivière Samou, une attention particulière a été portée aux problèmes environnementaux et un suivi systématique de la composition chimique et biologique de l’eau a été effectué. Des prélèvements et analyses d’échantillons réguliers effectués par le laboratoire certifié de l’office national de contrôle de la qualité qui a confirmé la bonne qualité de l’eau de la rivière ainsi que l’absence d’impact de la construction du pont et des Mines de la CBK sur sa composition », a-t-il expliqué.

L’autre point abordé par Alexandre Larionov, c’est l’implication de Rusal dans la riposte contre la pandémie du Covid-19. « Nous savons tous à quel point l’année et demie passée a été difficile, éclipsée par l’épidémie de Covid-19. A cet égard, je tiens à exprimer ma gratitude à nos médecins et à rappeler que, dès le premier jour de la pandémie, Rusal, en étroite collaboration avec l’ANSS, participe au programme national de lutte contre la propagation du virus en Guinée. Aujourd’hui dans le pays, sous l’égide de l’ANSS, il existe dix centres nationaux spécialisés pour la prise en charge des patients. Deux de ces dix centres à savoir Fria et Kindia sont entièrement soutenus financièrement, techniquement et administrativement par Rusal », a-t-il rappelé.

En plus de ce soutien, le chef de la représentation de Rusal en Guinée en a ajouté la livraison d’une cargaison médicale humanitaire destinée à lutter contre la propagation du Covid en juillet 2020, l’octroi deux ambulances équipés pour la réanimation moderne des patients et récemment la livraison d’un lot de vaccin Spoutnik-V contre le Covid-19 ainsi que des médicaments et consommables.

Pour sa part, le ministre des Mines, Abdoulaye Magassouba a indiqué ces fonds remis à Kindia est une étape importante dans la mise en œuvre de la politique lancée dès 2011 par le chef de l’Etat dans le cadre de l’amélioration de l’impact local des activités minières. « Cette initiative qui porte sur le fonds de développement économique local, le FODEL, permet le financement de projets portés par les communes mais aussi des activités génératrices de revenu portées à par les jeunes et des femmes dans le cadre de l’amélioration de leur autorisation. Nous exhortons tous les acteurs locaux à travailler d’arrache-pied pour s’assurer que le financement effectif des projets se réaliserait dans les tous prochains mois pour que nous puissions avoir l’impact effectif de ces fonds mobilisés sur le quotidien des populations à la base », a dit le ministre des Mines.

Abondant dans le même sens, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, général Boureima Condé a, au nom du chef de l’Etat, Pr Alpha Conde, de son Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et de celui par intérim, Mohamed Diané, vivement remercié la Rusal/CBK pour les efforts qu’elle fournit en faveur des populations de sa zone d’exploitation avant d’indiquer la destination réelle des fonds. « C’est un grand sentiment de fierté qui nous anime aujourd’hui parce que nous sommes en train de vivre une des matérialisations du programme de société prôné par le chef de l’Etat à savoir qu’en Guinée, nous allons œuvrer pour une richesse partagée. Cet argent, puisqu’il s’agit de richesse partagée, c’est aux collectivités de se prononcer là-dessus ; mais pas par un diktat du maire ou d’un conseiller communal. Mais absolument une concertation publique et ouverte à travers ce que nous appelons le diagnostic participatif communautaire où la communauté toute entière se prononce sur la priorité de priorités de son développement. Ce plan de développement local discuté priorise ce qu’il faut dans le plan annuel d’investissement. C’est en cela justifie la mise à disposition de l’argent géré par l’agence nationale de financement des collectivités », a insisté Boureima Condé.