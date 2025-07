Une avancée historique dans la protection sociale universitaire a été franchie en République de Guinée. Ce mercredi, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a procédé à la remise solennelle de chèques d’indemnisation à des étudiants victimes d’accidents graves, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pilote d’assurance estudiantine.

Portée par la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de refondation du système éducatif guinéen, fondée sur la justice sociale, la protection des plus vulnérables et l’amélioration des conditions d’apprentissage.

« L’université ne doit pas seulement être un lieu de savoir, mais aussi un espace de sécurité et de dignité. Ces gestes de solidarité institutionnelle traduisent notre volonté de bâtir un enseignement supérieur humain, équitable et protecteur », a déclaré le ministre Alpha Bacar Barry à l’issue de la cérémonie.

Mis en œuvre en partenariat avec l’Association professionnelle des assureurs de Guinée (APAG) – qui regroupe notamment Lanala Assurance, NSIA, SUNU, UGAR Activa et VISTA Assurance – ce dispositif couvre les étudiants inscrits dans les institutions publiques d’enseignement supérieur. Il prévoit, en cas de sinistre, une prise en charge financière des frais médicaux, des indemnités compensatoires, voire un soutien aux familles en cas de décès.

Parmi les bénéficiaires figure Amadou Sakho, étudiant en licence 1 au département d’Histoire de l’Université de Kindia, victime d’un accident ayant entraîné une incapacité temporaire. Autre cas marquant, celui de Faya Gbekoulé Kamano, étudiant en licence 1 en Gestion à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, amputé du pied droit à la suite d’un grave accident de la route.

« Ce que moi j’ai à dire, c’est merci. Depuis que j’ai eu cet accident, j’avais perdu l’espoir. Mais grâce à cette aide, je reprends goût à la vie et je projette de reprendre mes études l’année prochaine », a confié Amadou Sakho, visiblement ému.

Pour le Secrétaire général de l’APAG, cette phase pilote de l’assurance estudiantine constitue déjà un tournant majeur : « Nous sommes intervenus sur tous les sinistres graves survenus depuis le début de l’année universitaire. Certains étudiants sont décédés, d’autres ont subi des blessures lourdes. Dans chaque cas, les assurances ont couvert les frais médicaux, parfois intégralement, et assuré le versement d’indemnités aux victimes ou à leurs familles. »

Une vingtaine de dossiers ont déjà été réglés et une trentaine sont actuellement en cours de traitement, selon l’APAG. Parmi ceux-ci, des cas de maladies graves, d’accidents de la circulation, et même de décès survenus dans des établissements comme l’École de Tourisme ou l’Université de Labé. « Si l’assurance n’était pas intervenue, certains de ces jeunes n’auraient plus jamais pu marcher, étudier, ni même espérer une quelconque reprise académique », a ajouté le responsable de l’APAG. « Cette couverture a redonné une perspective de vie et d’avenir à ces étudiants. »

La cérémonie de remise des chèques a également été l’occasion pour le ministre Alpha Bacar Barry de dresser un premier bilan de cette année expérimentale et d’envisager son extension : « Nous réfléchissons à élargir les garanties à d’autres catégories d’acteurs de la communauté universitaire, comme le personnel administratif et les chercheurs, mais aussi à assurer les équipements de laboratoire, de mobilité ou d’enseignement. Notre objectif est de bâtir un écosystème éducatif résilient, où chaque acteur se sent protégé. »

Le programme, encore à l’état de projet pilote, pourrait à terme devenir un modèle de protection sociale universitaire pour d’autres pays du continent. Le ministre a tenu à saluer l’engagement des compagnies d’assurances partenaires, ainsi que la rigueur avec laquelle les dossiers sont traités. « Ce que nous faisons aujourd’hui est un acte de justice sociale. Ce n’est pas une faveur, c’est un droit que nous faisons respecter », a conclu Alpha Bacar Barry.