« Le GOHA rappelle que la prospérité des activités économiques dans un pays est tributaire du climat politique qui y règne. Or, monsieur Alpha Condé ne nous a apporté que l’insécurité juridique et judiciaire dans ce domaine. »

Le 8 juillet 2020, une date prévue par le Fndc pour protester contre la gouvernance du régime en place, sera aussi mise à profit par les opérateurs économiques pour montrer au monde la situation d’insécurité dans laquelle ils vivent en Guinée.

Cette autre phase de marche de protestation, le Fndc l’organise pour s’opposer à la nouvelle constitution et la détention de plusieurs opposants « arbitrairement arrêtés ». En guise de soutient, le président du Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) invite les opérateurs économiques à s’associer à ce mouvement.

La participation du Goha à ce mouvement aura pour but de dénoncer « un environnement économique malsain, caractérisé par des marchés de gré à gré aux proches, amis et militants. Une justice qui lui est soumise, donc partiale, des services de sécurité à sa solde. Que pouvons nous attendre de plus de quelqu’un qui, pendant 10 ans a été plus qu’une calamité pour la Guinée », interpelle Abdallah Chérif.

Le Goha rappelle des innombrables promesses non respectées du président Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir en 2010.

« Alpha Condé a certes oublié qu’on peut tromper une partie du peuple pendant un certain temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps », indique le président du Goha.

« Cette marche projetée par le FNDC est une occasion de le mettre hors d’état de nuire à la Guinée encore un peu plus », insiste-t-il.