Poursuivi pour « financement étranger de son entreprise », le patron de presse algérien, Ihsane El Kadi, a été condamné ce dimanche 2 avril à 5 ans dont 3 ans de prison ferme.

Dans son verdict, le tribunal de Sidi M’Hamed à Alger condamne aussi le journaliste au paiement d’une amende 700 000 dinars (environ 4 800 euros).

En plus de la peine de prison, le tribunal de Sidi M’Hamed a prononcé la dissolution de la société Interface Médias, éditrice des deux médias dirigés par Ihsane El Kadi, la confiscation de tous ses biens saisis et dix millions de dinars d’amende (plus de 68 000 euros) contre son entreprise rapporte RFI.

La société a été aussi condamnée à dédommager l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) à hauteur d’un million de dinars (6 800 euros). « Nous allons faire appel de ce jugement dans les délais requis, selon l’accord préalable avec notre client », a indiqué Me Abdelghani Badi, un des avocats de la défense qui a boycotté l’audience.