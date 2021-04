Le principal parti de l’opposition guinéenne dirigé par Cellou Dalein Diallo vient d’engager une procédure judiciaire contre les ministères de la Sécurité et celle de la Justice. La raison évoquée est la confiscation de son passeport et le refus des autorités guinéennes de le laisser sortir du territoire depuis le lendemain des élections présidentielles du 18 octobre 2020.

Pour le président de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), les deux ministères sont responsables de sa privation de liberté. C’est pourquoi le collectif des avocats de Cellou Dalein Diallo a décidé de déposer une plainte contre les départements de la Sécurité et celle de la Justice hier jeudi au tribunal de première instance de Dixinn. «D’assigner en référé d’heure à heure par devant elle, les Ministères de la Sécurité et de la Protection Civile et de la Justice, Garde des sceaux, tous représentés par l’agent judiciaire de l’Etat afin que Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo obtient son passeport illégalement confisqué et la levée de l’interdiction de sortir du territoire formellement prise par le procureur de la république près de Mafanco», peut-on lire dans une note.

Reste désormais à savoir si cette plainte aboutira sachant que les avocats du parti avaient déjà perdus la bataille contre la fermeture des bureaux et du siège de l’UFDG.