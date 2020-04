Le PTC 2020-2021, avec un budget de plus de 108 millions, signé entre la Guinée les Nations unies

La ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine et le Coordinateur par intérim du Système des Nations unies en Guinée ont signé, le mardi 31 mars, le Plan de travail conjoint 2020-2021 dont le budget est de 108 millions 702 mille 552 dollars.

En marge de cette cérémonie de signature du PTC 2020-2021, la ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine, Dr Djènè Keita, a dévoilé les secteurs visés par ce plan de travail : « Les actions visées par ce Plan de travail conjoint concernent entre autres, l’appui au renforcement de capacités nationales pour gouvernance institutionnelle performante, l’amélioration de la sécurité alimentaire, la gestion de l’environnement et la résilience des populations aux changements climatiques, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et de l’appui aux politiques et programmes qui améliorent l’emploi productif, toutes choses concourant à l’atteinte des Objectif du Développement Durable (ODD), comme nous l’assigne l’agenda 2030. »

Quant au Coordinateur par intérim du Système des Nations unies, Pr Georges Alfred Ki-Zerbo, il s’est engagé à harmoniser les interventions : « Je prends l’engagement auprès de l’équipe des Nations unies que ce plan biennal sera entièrement exécuté dans une démarche d’harmonisation des modes d’intervention selon l’approche ‘’unis dans l’action’’, ceci en tenant compte des mandats respectifs et avantages comparatifs des agences Fonds et Programmes qui constituent l’équipe des Nations unies. »

Plus loin, Pr Georges Alfred a fait savoir que 71 millions de dollars américains sont déjà disponibles.