Face aux spéculations sur un éventuel séjour médical ou une hospitalisation du président de la République, Mamadi Doumbouya, son conseiller personnel, Thierno Mamadou Bah, est sorti de son silence pour rétablir les faits. Dans un entretien accordé à Mosaiqueguinee, il a apporté des précisions sur ses récents échanges avec le chef de l’État.

« Je tiens à affirmer, avec responsabilité et sérénité, que le président Mamadi Doumbouya se porte très bien. Il n’y a absolument aucune raison de céder à l’inquiétude ou à la spéculation. Je me suis entretenu avec lui hier, dimanche 1er mars. Nous avons longuement échangé sur des dossiers en cours, ainsi que sur des questions d’ordre personnel. Il est serein, comme toujours, engagé et pleinement concentré sur ses responsabilités », a déclaré Thierno Mamadou Bah.

Le conseiller a rappelé que « le chef de l’État n’a pas connu de véritable repos depuis plusieurs années. Les cinq dernières années ont été d’une intensité exceptionnelle, tant sur le plan physique qu’intellectuel. Ses journées débutent régulièrement à 6h30 et se prolongent jusqu’à minuit, parfois au-delà. Ce rythme soutenu, maintenu avec constance, témoigne de son engagement total au service de la Nation ».

« En marge du sommet de l’Union africaine, il a profité de quelques jours de repos, recommandés par ses proches collaborateurs et sa famille, afin de prévenir tout risque d’épuisement lié à une surcharge prolongée de travail. Il en a également profité pour effectuer un check-up médical de routine, comme le font les dirigeants soucieux de préserver leur pleine capacité d’action. Je peux affirmer avec la plus grande clarté que les résultats sont rassurants : tout va très bien. Le président de la République regagnera Conakry dans les prochains jours, en excellente forme, déterminé, comme toujours, à poursuivre les réformes engagées et à répondre aux attentes légitimes du peuple guinéen », a conclu Thierno Mamadou Bah.