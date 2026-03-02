À l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de Mini-Football, organisée ce week-end à Conakry, le Premier ministre Bah Oury a plaidé pour une réforme en profondeur de l’organisation sportive nationale, mettant en avant la nécessité de mieux structurer l’encadrement des jeunes talents.

S’exprimant devant les délégations venues de plusieurs pays africains, le chef du gouvernement a dressé un constat critique sur le fonctionnement du secteur sportif en Guinée. Il a notamment souligné le décalage entre le potentiel des athlètes guinéens et les résultats obtenus sur le plan national. “Les jeunes guinéens brillent, mais très souvent, dès qu’ils sont en Guinée, c’est comme s’ils rentrent dans un trou. D’où la nécessité de repenser notre organisation sportive”, a-t-il déclaré.

Pour Bah Oury, les difficultés observées relèvent davantage d’un déficit d’encadrement et de structuration que d’un manque de talents. Il a ainsi appelé à une rénovation du système pour permettre l’émergence et la valorisation des compétences locales. “Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de talent, mais l’encadrement mérite d’être rénové, d’être dépoussiéré, pour que le talent puisse émerger, s’épanouir, briller de mille feux”, a-t-il insisté.

Le Premier ministre a également mis en avant l’enjeu de visibilité internationale pour la Guinée à travers les performances sportives, estimant que celles-ci contribuent à l’image et au rayonnement du pays. “Pour qu’un peu partout, la Guinée puisse être encore plus entendue, mieux vue et mieux appréciée”, a-t-il ajouté, appelant à tirer profit des prochaines échéances sportives pour démontrer le potentiel de la jeunesse guinéenne. “Il faut qu’on saisisse cette opportunité pour l’année prochaine et l’année suivante pour montrer de quoi les jeunes Guinéens sont capables”, a-t-il conclu.

Cette intervention du chef du gouvernement intervient dans un contexte marqué par des difficultés récurrentes affectant plusieurs disciplines sportives au niveau national. Les autorités entendent ainsi améliorer la gouvernance, l’encadrement technique et les infrastructures du secteur à travers des réformes majeures.