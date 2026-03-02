La Haute Autorité de la Communication (HAC) a exprimé, dans un communiqué, sa « préoccupation » face à la diffusion de messages de campagne par de prétendus candidats aux élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026 sur certaines antennes de médias privés.

Rappelant le cadre légal, l’instance de régulation des médias souligne que le Code électoral de Guinée, à son article 49, fixe strictement « les dates d’ouverture et de clôture des campagnes électorales ».

L’article 50 précise, quant à lui : « Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période fixée par décret du président de la République. »

En application de ces dispositions, la HAC interdit toute diffusion ou publication de messages de campagne électorale en vue des élections législatives et communales du 24 mai 2026. L’autorité avertit que tout média contrevenant sera sanctionné conformément à la loi.