Alors que le système éducatif guinéen est régulièrement secoué par des tensions entre les autorités et les organisations syndicales, plusieurs responsables du secteur plaident pour la mise en place d’un cadre de concertation durable afin d’éviter de nouvelles crises. Au sein de différentes structures syndicales, l’option du dialogue est présentée comme le principal levier de résolution des différends.

C’est dans ce contexte qu’Alpha Gassim Barry, secrétaire général par intérim de la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), a appelé à l’instauration d’un espace permanent de discussions entre le gouvernement et les syndicats du secteur.

S’exprimant lors d’une rencontre des acteurs de l’éducation tenue à Conakry, il a insisté sur la nécessité d’anticiper les conflits sociaux à travers un dialogue institutionnalisé. « Nous ne souhaitons pas qu’il y ait de nouvelles crises dans l’éducation. Nous appelons à la mise en place d’un cadre permanent de dialogue entre notre partenaire, le gouvernement, et l’intersyndicale de l’éducation, notamment la FSPE, le SNE et le SLECG. C’est extrêmement important. Cela peut aplanir certaines divergences », a-t-il déclaré au micro de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

Selon lui, la prévention des crises passe par des discussions engagées en amont, plutôt que par des négociations ouvertes dans l’urgence. « Lorsqu’un travail préparatoire est mené en amont, on peut éviter les crises. Il ne faut pas attendre qu’elles éclatent pour engager des négociations. Il faut prendre les choses à bras-le-corps », a-t-il ajouté.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des tensions récurrentes dans le secteur éducatif guinéen, où les revendications syndicales portent notamment sur les conditions de travail, les rémunérations et la gouvernance du système scolaire.