À l’occasion d’une rencontre consacrée à la présentation des vœux du Nouvel An aux diplomates étrangers accrédités en Guinée, tenue ce vendredi 2 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, s’est exprimé sur le déroulement de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. Il a salué un scrutin qu’il qualifie d’exceptionnel par son climat apaisé, une première selon lui dans l’histoire politique du pays.

« Depuis l’indépendance, donc depuis 67 ans, c’est la toute première fois que nous allons à une élection présidentielle apaisée, calme, dans l’ambiance fraternelle », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne devant le corps diplomatique.

Poursuivant son propos, Morissanda Kouyaté a mis en avant le comportement des électeurs durant le processus électoral. « Les Guinéens ne se sont pas invectivés, ils ont discuté. Ils se sont même amusés, ils ont dansé. Donc c’est dans la joie que le choix a été fait », a-t-il affirmé.

Le ministre a également insisté sur les facteurs ayant, selon lui, contribué à ce climat de sérénité avant, pendant et après le scrutin. « Et les résultats provisoires ont été proclamés. Puisque souvent c’est avant, pendant et après. Mais par la grâce d’Allah, par la maturité politique du peuple guinéen, par la conduite de ce qu’on appelle la transition par le président, nous sommes allés à une élection apaisée », a-t-il souligné.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l’attente des résultats définitifs de l’élection présidentielle, qui doivent être proclamés par la Cour suprême.

Pour rappel, la Direction générale des élections (DGE) a déjà publié les résultats provisoires donnant le candidat sortant Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,72 % des suffrages exprimés.