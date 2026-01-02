À l’occasion de la nouvelle année, le haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Balla Samoura, a adressé ses vœux pour 2026 aux agents du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), unité d’élite des forces de défense et de sécurité guinéennes.

Dans un message publié sur la page officielle du Haut commandement de la Gendarmerie, le général Samoura a déclaré qu’à l’aube de l’année 2026, « je tiens à adresser mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble des membres du GIGN. Félicitations pour l’excellence atteinte dans la formation, ainsi que pour la rigueur, la discipline et le professionnalisme dont vous faites preuve dans vos missions ».

Poursuivant son propos, le directeur de la justice militaire a salué les résultats obtenus lors des différentes interventions menées pour la sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, ces performances « témoignent de votre engagement et de votre détermination. Votre travail est essentiel pour garantir la paix et la sécurité, et il mérite d’être salué. Continuez à avancer avec courage, car votre contribution est inestimable pour notre pays».

Le général Balla Samoura a également adressé ses félicitations aux autres entités de la Gendarmerie nationale, notamment celles en charge du maintien de l’ordre public, de la police judiciaire, de la sécurité routière en rase campagne, de la justice militaire ainsi que des écoles de formation.

L’officier a également exhorté l’ensemble des gendarmes à faire du respect des valeurs républicaines une priorité. « Je recommande vivement que chaque gendarme inscrive dans ses priorités le respect de la population, des lois de la République, ainsi que le travail en équipe avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité. Poursuivez vos efforts avec la même rigueur et le même engagement. Meilleurs vœux pour 2026 à tous ! »