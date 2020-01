Ligue 1 (J5, Retard): Le Horoya s’est fait peur, mais assure l’essentiel face à Satellite

Face au Satellite FC de Ratoma, le Horoya AC s’est fait peur aujourd’hui, mais le club de Matam a assuré l’essentiel en s’imposant (3-2) au compte du match en retard de la 5e journée de Ligue 1 guinéenne .

Le verdict est tombé cet après-midi au Stade Général Lansana Conté de Nongo, pour ce qui est du dernier match de la 5e journée de Ligue 1 guinéenne. Le Horoya AC qui recevait l’une des pires équipes de ce début de championnat n’a pas rassuré, mais il a gagné.

Pourtant, c’est le jeune produit de l’académie du Horoya Athletic Club qui a lancé les hostilités. Naby Soumah, en prêt chez le club de Ratoma a ouvert le score à la 10e (0-1) sur action collective. Le Horoya a répondu par un coup de canon de Yakubu Hudu depuis les 35 mètres (38’, 1-1). Et Boubacar Samassekou reprenait un centre millimétré de Morlaye Sylla pour donner l’avantage à son équipe (42´, 2-1).

La seconde période aurait pu être plus tranquille pour le champion de Guinée après le but de Mohamed Djibo Wonkoye (50’, 3-1), mais le Satellite FC réduit le score sur coup de pied arrêté. Un magnifique but (85’, 3-2) signé Alseny Soumah, un autre produit de la formation du Horoya AC.

Malgré une fin de match un peu folle, l’ogre Horoya gardera son avance et se hisse ainsi sur le podium de la Ligue 1 guinéenne, malgré son petit match en moins.