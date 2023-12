Cela fait maintenant une semaine que l’accès aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…) est restreint sur l’ensemble du territoire national. Pour se connecter, les citoyens sont obligés de faire recours au réseau privé virtuel (VPN), souvent pas accessible à tous, car beaucoup ne sont pas au courant de l’existence de ces applications. Devant ce blocage, des citoyens s’indignent et refusent de croire à une simple coïncidence, ils pointent du doigt le gouvernement actuel.

Les citoyens dénoncent cette restriction qu’ils considèrent comme “un frein” à leurs libertés et demandent aux autorités la restauration de l’internet à fin de leur permettre de continuer leurs activités quotidiennes.

Barry Abdoulaye est gestionnaire d’un Cyber au carrefour Lambanyi. Il peine à bien travailler dans cette situation et demande aux autorités de résoudre le problème.

«En fait, c’est devenu une sorte de coutume maintenant presque partout en Afrique. Quand il y a un petit souci, le gouvernement est là à priver les gens de l’internet, mais grâce à l’évolution de la technologie nous accédons à l’internet à l’aide du VPN. Ici comme dans presque tous les services, l’internet est indispensable de nos jours donc, forcément, il faut user de tous les moyens pour avoir l’internet sinon, ce sont les services qui seront pénalisés. Beaucoup de personnes viennent ici pour que je leur installe les VPN dans leurs téléphones. Je les guide un peu, mais franchement, cette situation est regrettable. L’on se demande quelle est la cause de cette situation et jusqu’à présent pourquoi les autorités n’ont pas trouvé de solution ? Ces questions méritent vraiment d’être posées. Nous sommes au 21e siècle, tout dépend presque de l’internet et l’État ne peut pas priver les gens ainsi. Il faut résoudre cette situation dans les plus brefs délais parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça », déplore-t-il.

Cet autre citoyen qui évolue dans la commercialisation des produits au sein d’une boutique à Sonfonia perçoit très mal cette situation. Pour lui, ce genre de cas, devenu très récurrent, est à bannir.

«Présentement, j’arrive à me connecter à l’aide du VPN, bien avant que les réseaux soient restreints, j’ai utilisé beaucoup de sorte de VPN que mes camarades m’ont transférés. Sauf que le VPN ralentit le fonctionnement de mon téléphone puis ça consomme beaucoup d’énergie. Actuellement, mon téléphone se décharge très rapidement et ça me fatigue beaucoup parce que le plus souvent toutes mes affaires se font avec mon téléphone. Même avec les VPN, la connexion varie de temps en temps. C’est dommage cette situation, ce qui est plus marrant dans tout ça, ce que nous ne savons même pas quelle est la raison, nous ne sommes au courant de rien alors que cela impact énormément la population. Le gouvernement doit trouver des solutions pour régler cette situation le plus vite que possible », laisse entendre Mamadou Barry.

Les cris d’alarme de Bountouraby Bangoura étudiante en droit à l’université Mahatma Gandhi de Lambanyi s’inscrivent dans ce même ordre d’idée. N’étant pas en mesure de se connecter normalement, elle affirme être confrontée à d’énormes problèmes dans le cadre de ses études.

« Cela fait presque quatre jours que je ne me suis pas connectée parce que je ne connaissais pas cette histoire de VPN. J’ai des recherches à faire, des exposés et tout cela nécessite de l’internet. Honnêtement, je ne vois pas l’intérêt de restreindre ainsi l’internet. Le monde est devenu complètement dépendant de l’internet et l’État doit comprendre cela. Ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain et décider de restreindre ainsi les réseaux. Moi, je pense que même si l’État n’en était pas responsable, il aurait trouvé une solution le même jour, mais le fait de se taire, prouve suffisamment que l’État à son rôle dans cette histoire. Dans tous les cas, ils doivent savoir que cela nous empêche de travailler normalement ».