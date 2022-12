Le président du conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma convie, à travers un communiqué rendu public ce jeudi 1 décembre 2022, l’ensemble des conseillés nationaux et plusieurs ministres à une plénière ce vendredi 2 décembre 2022.

Les conseillers nationaux sont convoqués demain à partir de 15 heures, à l’hémicycle au palais de peuple de Conakry. L’ordre du jour de cette plénière portera sur l’examen et l’adoption de la loi d’autorisation , de ratification de l’accord de dons et de crédit relatif au deuxième financement additionnel, pour le projet de préparation et de riposte à la covid 19. Selon le communiqué, cet accord a été signé le 5 juillet 2021 entre la République de Guinée et et l’Association internationale de développement, pour un montant de 25 millions 430 mille dollars américains.

Les personnalités suivantes sont invités prendre part à cette plénière: le Premier ministre chef du gouvernement, les président des institutions républicaines, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, la ministre du plan et de la coopération internationale, le ministre du budget, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, madame la gouverneur de la ville de Conakry, les maires des 6 communes de Conakry, les représentants de coalition des partis politiques, les anciens membres du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants de la presse publique et privée.

Vu l’importance de l’événement, le président du CNT attache du prix à la présence de tous les honorables conseillers.