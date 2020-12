Publicité

Comme annoncé par le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, La rentrée des classes au compte de l’année scolaire 2020 -2021 a belle et bien eu lieu ce mardi 1er décembre et Labé n’est pas en marge de cette rentrée. Mais la morosité est sentie dans les écoles publiques comme privées en cette première journée. Du côté sanitaire, toutes les dispositions sont prises pour le protocole de lavage des mains.