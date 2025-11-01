À l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre, la Direction générale des élections (DGE) intensifie ses préparatifs. Alors que le dépôt des candidatures reste ouvert jusqu’au 3 novembre devant la Cour suprême, l’institution en charge de l’organisation du scrutin multiplie les actions sur le terrain pour garantir un processus électoral fluide et transparent.

Lors d’une rencontre avec le comité interpartis tenue le 24 octobre à Conakry, la directrice générale de la DGE, Djenab Touré, a détaillé les dispositions prises pour la formation des agents électoraux.

“La formation des membres des bureaux de vote, c’est une formation en cascade. Nous allons la démarrer un peu plus tôt cette fois-ci”, a-t-elle annoncé, précisant que le processus débutera au plus tard le 15 novembre.

Mme Touré a expliqué que cette session de formation vise à garantir la compétence et la neutralité des agents impliqués dans la gestion des bureaux de vote.

“Les préparatifs vont commencer à partir du 15 novembre pour que le choix, cette fois-ci, des membres des bureaux de vote, surtout les présidents, relève de la DGE. Mais il faut toujours savoir aussi que les assesseurs vont être choisis par les autorités locales, notamment le président du conseil du quartier et du district. Nous allons mettre des critères, comme la loi nous le demande, pour que des personnes de qualité et de bon niveau se retrouvent dans les bureaux de vote, afin d’éviter toute exploitation des procès-verbaux”, a-t-elle souligné.

La directrice générale a précisé que plus de 118 mille membres de bureaux de vote seront formés au total, à travers un dispositif national décentralisé. “On aura 118 310 membres de bureaux de vote qui vont être formés in fine. Mais il y a d’abord 100 formateurs nationaux qui sont déployés, lesquels vont former les formateurs locaux dans les préfectures, qui à leur tour démultiplieront cette formation dans les communes rurales et urbaines. Il y a toute une série de formations en cascade”, a-t-elle détaillé.

La DGE prévoit également des sessions de formation à l’intention des membres des bureaux de vote dans les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.

“Cela prendra fin vers le 26 décembre. Pour les autres activités, je vous l’ai dit, on les démarre le 15 novembre et elles prendront fin également le 26, à la veille du scrutin”, a conclu Mme Touré.

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté de la DGE d’assurer une élection présidentielle crédible, transparente et conforme aux exigences légales.