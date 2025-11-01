Un crime d’une extrême violence a secoué la localité de Foulasso, dans la préfecture de Koubia, dans la soirée du vendredi 30 octobre 2025. Un jeune homme d’une trentaine d’années a ôté la vie à sa propre mère dans des circonstances particulièrement atroces.

Joint par téléphone ce samedi après-midi par notre rédaction, Mamadou Saliou Baldé, président de la délégation spéciale de Pillimini, a livré les premiers éléments de l’enquête : « J’ai été informé par le président du district en même temps que la gendarmerie. À notre arrivée sur les lieux, nous avons constaté les faits en présence des médecins. Effectivement, c’est son fils aîné qui lui a ouvert le ventre à l’aide d’un couteau. Les intestins, le cœur et les poumons étaient visibles à l’extérieur. Selon les témoins, il est drogué. Il aurait eu une dispute avec ses petits frères avant de s’acharner sur sa mère, qui a crié pour alerter le voisinage, mais en vain. Après son acte, Mamadou Korka a pris la fuite. Après constat, les autorités locales ont autorisé son inhumation dans la même nuit », a expliqué le président de la délégation spéciale.

Il ajoute, visiblement choqué : « Citoyens et autorités ont multiplié les efforts pour retrouver l’auteur. Nous avons alerté les villages environnants en faisant circuler sa description. Pendant toute la nuit, aucune piste. C’est finalement dans la matinée du 1er novembre 2025, après la lecture du Coran, qu’il a été appréhendé et remis aux forces de l’ordre. Il sera transféré à Labé pour la suite de la procédure. Ce que j’ai vu hier restera gravé dans ma mémoire. En 30 ans d’enseignement, c’est la première fois que je vois les organes d’une personne à l’air libre. En classe, je me contentais d’expliquer le corps humain aux élèves », déplore M. Baldé.

La victime, Aminatou, était veuve et mère de sept enfants.

Tidiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360 à Labé