Alors que la Guinée franchit une étape décisive de son processus de retour à l’ordre constitutionnel, le gouvernement multiplie les efforts pour instaurer un climat politique apaisé et garantir un processus électoral inclusif. Dans cette optique, le Premier ministre Bah Oury mise sur la concertation et l’ouverture, en associant les acteurs jugés essentiels à la réussite de cette transition.

Parmi eux, figurent en première ligne les anciens chefs du gouvernement. Ce vendredi 31 octobre 2025, Bah Oury a réuni à Conakry plusieurs anciens Premiers ministres afin d’échanger sur la situation politique, sociale et économique du pays.

Une initiative saluée par les participants, à commencer par Kabinet Komara, qui a souligné la pertinence de cette démarche. “Nous nous sommes donnés des conseils suffisamment constructifs. Nous avons été heureux que M. le Premier ministre soit informé également des phases ultérieures concernant la marche du pays et aussi qu’il ait pris en compte les suggestions que nous lui avons faites de façon à ce que tout se passe de la meilleure façon possible”, a déclaré Kabinet Komara dans des propos relayés par la RTG.

Dans un contexte marqué par la préparation des prochaines élections, les autorités de la transition multiplient les initiatives destinées à renforcer la transparence et la participation de toutes les sensibilités nationales.

L’ancien Premier ministre a d’ailleurs exprimé son souhait de voir cette dynamique se poursuivre. “Nous souhaitons que la Guinée continue cette phase ascensionnelle dans le cadre des élections et que le peuple de Guinée puisse bénéficier de cette dynamique de compréhension”, a-t-il ajouté.

Cette démarche inclusive, portée par Bah Oury, témoigne de la volonté du gouvernement de mobiliser toutes les compétences et expériences du pays afin de consolider la stabilité politique et de favoriser un développement durable.