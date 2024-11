À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de la création de l’armée nationale guinéenne, l’ancien président de la République, Alpha Condé, a précisé un message aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Il salue les efforts de cette institution dans la lutte pour la libération du continent africain et rappelle son rôle historique dans la défense de la souveraineté nationale.

Dans un message publié sur Facebook, l’ancien chef d’État a rendu un vibrant hommage à l’armée guinéenne qui, selon lui, a incarné les valeurs de souveraineté nationale et de liberté. “Cette armée a joué un rôle essentiel en soutenant les mouvements de libération des pays frères, tels que la Guinée-Bissau, le Mozambique, l’Angola, alors colonies portugaises, dans leur lutte pour l’indépendance. Nos soldats ont également su défendre notre pays contre les agressions extérieures, comme celles de 1970 et les attaques rebelles de 2001. Par ailleurs, ils ont participé activement à de nombreuses missions de maintien de la paix en Afrique, depuis les événements du Congo en 1960 jusqu’aux récentes missions au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme.”

A son accession au pouvoir en 2010, Alpha Condé soutient avoir “consolidé une armée moderne et républicaine, au service de la défense de l’intégrité du territoire, de la paix et de nos acquis démocratiques”

Cependant, il déplore la situation qui prévaut depuis le coup d’État du 5 septembre 2021. “Mais depuis trois années, des acteurs illégitimes tentent de détourner nos hommes en armes de leur noble mission, en introduisant dans leurs rangs, l’esprit de division et de clan, dans l’unique objectif de défendre des intérêts privés et ceux de puissances extérieures voulant procéder à une mise en tutelle de notre pays”, a-t-il fustigé, exhortant les FDS à un sursaut patriotique pour défendre la démocratie.

“Une armée au service de la nation ne doit en aucun cas se rendre complice d’une politique contraire aux intérêts du peuple guinéen, notamment en matière de droits de l’homme et de libertés publiques, ni participer à des actes de violence, d’enlèvements ou d’assassinats de citoyens guinéens, orchestrés par un système néocolonial.”

Se présentant toujours comme le “président élu dont la légitimité n’a jamais été contestée par le peuple”, l’ancien chef d’État en exil a réaffirmé sa confiance envers l’armée guinéenne, l’encourageant à rester fidèle à l’ ordre constitutionnel. “Une armée au service de la nation, ne doit aucunement se rendre complice ou coupable d’une politique aujourd’hui désastreuse pour notre peuple, en matière de droits de l’homme et libertés publiques, en participant l’exercice d’une violence qui conduit à des assassinats, enlèvements et meurtres de concitoyens, sous le parrainage d’un système néo colonial”, a-t-il conclu.