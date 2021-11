L’ONG EduFortHope a bénéficié d’un chèque de 20.250.000GNF, en guise d’accompagnement pour la cause des enfants, axée sur la scolarisation des enfants, la protection des petites filles et le soutien aux mamans. Le geste est du Groupe Webb Fontaine et la remise a été faite ce lundi 1er novembre 2021, au siège de l’agence.

C’est la cinquième cause financée par Webb Fontaine, pour rester dans la ligne qu’elle a fixée comme objectif de participation pour le développement des causes caritatives essentielles, au compte de l’année en cours, d’après le Directeur Général adjoint de Webb Fontaine.

« Nous avons toujours une ligne budgétaire, qu’on appelle la responsabilité corporative. Chaque pays dans lequel nous opérons, au niveau international, chaque filial détermine les causes qui sont prioritaires dans le cadre du développement de chaque pays. Pour nous, la priorité, c’était surtout la protection de l’enfance, le développement de l’éducation, mais aussi la mise en place de structures pour que les femmes puissent aussi participer au développement économique du pays », a laissé entendre monsieur Fernandez Luciano.

En recevant ce don, la bénéficiaire dit être prête à s’assurer, pour que chaque centime aille dans ce sens et les résultats seront rapportés à la société donatrice.

« C’est un privilège d’être ici et d’avoir votre soutien, et je me rassurerais que ce soutien produise un effet très positif, surtout en ce qui concerne, non seulement la scolarisation des petites filles mais aussi dans leur protection. La protection des enfants par rapport à la justice, pour moi, c’est quelque chose d’indispensable. C’est un combat pour moi. Il ne sera gagné que, lorsqu’il y aura un mécanisme en place, pour être sûr que les enfants sont protégés. Je suis très ravie d’être là. Je vous remercie infiniment de la part des enfants et aussi, de la part des femmes », a exprimé Oumoul Diallo.