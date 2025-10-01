La coentreprise SimFer — réunissant l’État guinéen, Rio Tinto et le consortium CIOH mené par Chinalco — a franchi une étape décisive le 29 septembre 2025 avec l’arrivée au port de Morébaya des quatre premières locomotives destinées à la Compagnie du TransGuinéen (CTG). Ces engins, parmi les 78 commandés en juillet 2024, marquent le lancement opérationnel du dispositif ferroviaire et portuaire qui doit accompagner l’exploitation du gisement de Simandou.

Conçues spécifiquement pour soutenir le plus grand projet intégré Mines-Infrastructures en Afrique, ces locomotives joueront un rôle central dans le transport du minerai de fer de haute teneur depuis les mines de Simandou jusqu’aux nouvelles installations portuaires de Morebaya, à Forécariah. Sur une distance de 670 kilomètres, le chemin de fer TransGuinéen reliera pour la première fois la Guinée d’est en ouest, ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce, l’agriculture et le transport de passagers. L’arrivée de ces locomotives souligne l’importance des infrastructures ferroviaires pour la réussite du projet Simandou.

Chris Aitchison, Directeur Général de Rio Tinto SimFer, a déclaré :

« C’est un moment historique pour le projet Simandou et pour la Guinée. Ces locomotives sont un signe visible des progrès accomplis et des bénéfices futurs que le chemin de fer TransGuinéen apportera en connectant les communautés, en facilitant le commerce et en soutenant un développement durable à travers le pays. »

Mamoudou Nagnalen Barry, Président de la Compagnie du TransGuinéen, a souligné :

« Le TransGuinéen devient progressivement une réalité tangible, et nous sommes fiers de travailler main dans la main avec nos partenaires industriels pour assurer l’opérationnalisation complète de la CTG. Nous sommes résolus à faire du corridor du Transguinéen un important vecteur de développement pour les entreprises locales et un catalyseur de croissance économique et de prospérité pour les communautés en Guinée, conformément à la vision du Simandou 2040. »

La Compagnie du TransGuinéen (CTG) exploitera le chemin de fer et le port, garantissant une durabilité à long terme sous un leadership guinéen. La CTG est une coentreprise entre Rio Tinto SimFer et Winning Consortium Simandou (WCS), qui détiennent chacun 42,5 % des parts, aux côtés du Gouvernement de Guinée, détenteur d’une participation gratuite de 15 %. Après une période d’exploitation de 35 ans, la totalité des infrastructures sera transférée au Gouvernement de Guinée, en faisant ainsi un actif national transformateur.

Avec l’arrivée des quatre premières locomotives, et d’autres livraisons prévues dans les mois à venir, le projet est en bonne voie. Cette étape représente une nouvelle démonstration des avancées vers la réalisation du projet Simandou, créant des opportunités pour le peuple guinéen et positionnant le pays comme un leader mondial de la production de minerai de fer à haute teneur.