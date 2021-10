A l’instar des autres leaders politiques de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo a pris part à l’investiture du président de la transition, ce vendredi 1er octobre, au palais Mohamed V de Conakry.

Le colonel Mamadi Doumbouya qui conduira désormais les destinées de la Guinée a invité la classe politique à contribuer davantage au renforcement de la confiance entre les Guinéens. Au sortir de cette cérémonie de prestation de serment, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, se dit confiant quant à la réussite de cette transition: «Nous lui faisons confiance. C’était bon qu’il fasse cette prestation de serment et qu’il renouvèle ses engagements. Vous savez que l’UFDG et l’ANAD ont soutenu et applaudi des deux mains, cette prise du pouvoir par l’armée, en mettant fin à un mandat illégal et illégitime qui était exercé par le président déchu. Nous voulons que notre pays revienne à l’ordre constitutionnel, pour que la Guinée reprenne sa place dans les instances africaines dont elle est actuellement suspendue. Egalement, qu’elle reprenne la coopération financière avec les pays et organisations internationales».

Poursuivant, l’ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle du 18 octobre 2020 ajoute : «Évidemment, on fait confiance au président du CNRD, on le croit sur parole. Sa prestation de serment renforce encore son engagement. Nous, en tant qu’acteurs politiques et de la société civile, nous serons toujours vigilants pour, le cas échéant, exprimer notre désaccord s’il y a des comportements, des dérives qui sont contraires aux valeurs jusque-là exprimées par le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD».