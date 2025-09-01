L’Ordre des avocats de Guinée a réagi ce lundi 1er septembre 2025 aux déclarations de l’ancien Premier ministre Bernard Goumou, tenues la veille lors d’une conférence de presse. Ce dernier avait affirmé être « associé à un cabinet d’avocat d’affaires », une assertion fermement contestée par le Barreau, qui a tenu à recadrer l’ex-chef du gouvernement.

Dans un communiqué, le bâtonnier, Me Mamadou Souaré Diop, a rappelé que « l’association est un mode d’exercice de la profession d’avocat ». Or, souligne-t-il, M. Bernard Goumou “n’étant pas un avocat, il ne peut exercer aucun acte à ce titre et ne peut être associé à un cabinet d’avocat.”

Pour étayer sa position, le Barreau cite les articles 38, 39 et 40 de la loi encadrant la profession.

Article 38 : « L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’une association ou au sein d’une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats. »

Article 39 : « Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d’avocats ne peuvent être constituées qu’entre avocats appartenant au même Barreau. Chacun des avocats associés doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3 et 15. »

Article 40 : « Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients. »

Selon Me Diop, il ressort de ces dispositions que l’association au sein d’un cabinet d’avocats est “exclusivement réservée aux personnes régulièrement inscrites au Tableau de l’Ordre des Avocats. Toute personne étrangère à la profession ne peut, en aucun cas, revendiquer la qualité d’associé dans un cabinet d’avocats.”

Et de préciser : “L’Ordre des Avocats de Guinée, garant de la dignité de la profession et de la protection des justiciables, invite donc toute personne se réclamant de la qualité d’avocat à se conformer strictement aux prescriptions légales en vigueur.”

Enfin, le bâtonnier a averti que le Barreau “se réserve, le cas échéant, le droit de saisir les autorités compétentes afin que de telles pratiques soient réprimées conformément à la loi.”