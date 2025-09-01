L’artiste guinéen Singleton (de son vrai nom Seydouba Bangoura), réputé proche du CNRD, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire après avoir été cité dans l’accident survenu à Toguiron, ayant coûté la vie à Elhadj Mohamed Lamine Traoré.

Selon des informations rapportées ce lundi matin, plus d’une dizaine de pick-up de la police, en compagnie du procureur de la République près le tribunal de première instance de Coyah et de l’avocat de la victime, Me Salifou Béavogui, se sont rendus sur les lieux du drame.

Contacté, le procureur Lazare Mamadi Bauret a confirmé l’information et précisé que la procédure suivra son cours dans les prochaines heures. « Je suis en train de rédiger le communiqué. La procédure sera déférée dès ce soir », a-t-il indiqué.